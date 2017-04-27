أشاد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بمستوى فريق الكرة بالنادي عقب مباراته مع إنبي مساء اليوم ببطولة الدوري العام

وقال صلاح، في تصريحات لشاشة النيل سبورت عقب اللقاء: إن غياب التوفيق عن لاعبي الذئاب كان وراء خروجهم بنقطة التعادل أمام إنبي، مشددا أن اللاعبين قدموا ما عليهم طوال المباراة والأداء أكثر من رائع.وأضاف رئيس نادي المقاولون العرب، أن مجلس الإدارة يدعم ويساند الجهاز الفني بقيادة محمد عودة، وأنه يتمني تواجد المقاولون في مركز متقدم بالدوري.