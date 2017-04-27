انتهت مباراة إشبيلية أمام سيلتا فيجو، بفوز الأول بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبى الفريقين على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، واستطاع كل منهما تهديد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة.افتتح التسجيل لصالح إشبيلية اللاعب خواكين كوريا بالدقيقة 49، وتعادل لصالح سيلتافيجو اللاعب إياجو اسباس خونكال بالدقيقة 53، ثم أحرز الهدف الثانى لصالح إشبيلية اللاعب وسام بن يدر بالدقيقة 79 من عمر المباراة.بهذه النتيجة يرتفع رصيد إشبيلية للنقطة 68 ويحتل المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 44 ويحتل المركز الحادي عشر.