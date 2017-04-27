أكد على لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن التوفيق حالفه في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة المقاولون العرب، خاصة الفرصة المحققة لمهاجم الذئاب أحمد على في أحداث الشوط الثاني