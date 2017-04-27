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وليد حسن خارج لقاء الإنتاج أمام الأهلي للإصابة
27
ابريل
2017
22:44 PM
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خرج وليد حسن صانع ألعاب الإنتاج الحربي من قائمة الفريق الأساسية التي ستشارك في اللقاء المقبل أمام النادي الأهلي للإصابة
أصيب اللاعب بشد في العضلة الضامة في مران الفريق اليوم والذي أقيم باستاد السلام، وسيخضع لجلسات تأهيل مع أحمد الطيب إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب. ومن المقرر أن يواجه الإنتاج الحربي نظيره النادي الأهلي يوم الأحد المقبل باستاد السلام الدولي ضمن لقاءات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز وذلك في تمام السابعة مساء.
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