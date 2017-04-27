أصيب اللاعب بشد في العضلة الضامة في مران الفريق اليوم والذي أقيم باستاد السلام، وسيخضع لجلسات تأهيل مع أحمد الطيب إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب. ومن المقرر أن يواجه الإنتاج الحربي نظيره النادي الأهلي يوم الأحد المقبل باستاد السلام الدولي ضمن لقاءات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز وذلك في تمام السابعة مساء.