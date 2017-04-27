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حكام مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
27
ابريل
2017
22:44 PM
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بإشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدا الجمعة، في الأسبوع الـ 26 لدوري القسم الأول كما يلي:طنطا × الزمالك: عوض سعفان، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد لطفى، وأحمد الدليل حكمًا رابعًا
الإسماعيلي× المصرى: أمين عمر، يعاونه يوسف البساطى وإسلام أبو العز، ومحمود مغربى حكمًا رابعًا.
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