أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بإشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدا الجمعة، في الأسبوع الـ 26 لدوري القسم الأول كما يلي:طنطا × الزمالك: عوض سعفان، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد لطفى، وأحمد الدليل حكمًا رابعًا