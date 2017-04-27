(رويترز) - ربما يخوض أرسنال مباراته المقبلة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب جاره توتنهام هوتسبير الأحد المقبل بدون مدافعه لوران كوسيلني بعد تعرض المدافع الفرنسي الدولي لإصابة في الركبة خلال فوز فريقه 1-صفر على ليستر سيتي حامل اللقب يوم الأربعاء.

وأصيب كوسيلني في الركبة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة لكنه استمر في اللعب حتى النهاية بعد تلقيه علاجا.

وغاب كوسيلني لبعض الوقت هذا الموسم بسبب إصابات في الفخذ والكاحل أيضا.

وبعد المباراة قال مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينجر للصحفيين "كوسيلني يعاني من مشكلة في الركبة لكني لا أعرف مدى خطورتها بعد. لابد من التحقق من هذا الأمر."

وهناك شكوك أيضا تحيط بمشاركة المدافع شكودران مصطفي ومن ثم فإن غياب كوسيلني مرة أخرى سيكون بمثابة ضربة لأمال أرسنال في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم 20 على التوالي.

ويحتل أرسنال حاليا المركز السادس بين فرق الدوري الانجليزي العشرين متخلفا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع وبفارق 14 نقطة عن توتنهام صاحب المركز الثاني والذي لم يخسر في ملعبه في الدوري طوال الموسم الحالي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)