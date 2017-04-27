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مسؤول: اتجاه لإقامة كأس كوبا أمريكا بمشاركة 16 منتخبا
سانتياجو (رويترز) - قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يوم الأربعاء إنه من المرجح توسيع بطولة كأس كوبا أمريكا ليرتفع عدد الفرق المشاركة فيها إلى 16 منتخبا بداية من النسخة المقبلة في البرازيل في 2019.
وقال اليخاندرو دومينيجز رئيس الاتحاد في الجمعية العمومية السنوية في تشيلي "المجلس وافق على إقامة البطولة في البرازيل والرقم المثالي لعدد المنتخبات سيكون 16".
ونظمت الولايات المتحدة في العام الماضي نسخة الاحتفال بمئوية البطولة بمشاركة 16 منتخبا.
وفي المعتاد تقام البطولة بمشاركة كل دول أمريكا الجنوبية العشرة بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الشمالية أو الوسطى.
وأشار دومينيجز إلى أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وصلت لمرحلة "متقدمة" من أجل إقامة مباراة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.
وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) في يناير كانون الثاني الماضي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى 48 منتخبا بدلا من 32.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)
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