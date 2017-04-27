كتبت- نورهان سراج: أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الطبيب الألماني |مايكل ماير|، طلب مد فترة تواجد مروان محسن مهاجم الفريق، في ألمانيا

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها مراسل مصراوي، إن الأهلي استجاب لطلب ماير بمد فترة تواجد اللاعب لتصبح ثلاثة أسابيع بدلا من أسبوعين للاطمئنان على سير برنامج التأهيل بشكل صحيح.

وكان مروان محسن لاعب الأهلي قد سافر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية خاصة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي؛ من أجل الاطمئنان على حالته ومتابعة برنامج التأهيل الخاص به.

وأجرى مروان محسن جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالجابون.

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