بعد موافقة الأمن.. الأهلي يعلن ملعب مبارياته الافريقية وعدد الجماهير

كتبت- نورهان سراج: أعلن شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي، عن ملعب الفريق الذي سيخوض عليه مبارياته بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا

وأكد شيرين شمس أن النادي تلقى خطابا من اتحاد الكرة يفيد بوصول خطاب من الجهات الأمنية للتأكيد على إقامة مباريات الأهلي على ملعب برج العرب.

وقال شمس إن الأهلي سيخوض منافسات دور الـ16 بالبطولة في حضور 5 آلاف مشجعا.

وكان الأهلي قد خاض مباراته أمام بيدفيست الجنوب إفريقي بدور الـ32 من المسابقة على ملعب السلام.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته في دور المجموعات بمواجهة زاناكو الزامبي أحد أيام 12، 13 أو 14 من شهر مايو المقبل.

وأسفرت القرعة التي أقيمت الأربعاء، عن وجود الأهلي على رأس المجموعة الرابعة بصحبة كل من الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي.

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