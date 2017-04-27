تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري الممتاز

كتب ـ محمد مصطفى: أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بإشراف عصام عبد الفتاح، اسماء حكام المباريات التي ستُقام اليوم الخميس، في الأسبوع الـ 26 من دوري القسم الأول