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الزمالك يستقر على تغيير ملعبه في دوري الأبطال
27
ابريل
2017
13:13 PM
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كتبت- نورهان سراج: استقر نادي الزمالك، بشكل كبير على خوض مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية
وأكد مصدر في الزمالك أن الجهاز الفني يرغب في خوض مبارياته بدور المجموعات ببرج العرب بدلا من ملعب السلام.
وكان الزمالك قد خاض أولى مبارياته بالبطولة الإفريقية خلال الموسم الحالي، أمام رينجرز النيجيري في دور الـ32 على ملعب السلام في القاهرة.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك أولى مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كابس يونايتد على ملعبه أحد أيام 12، 13 أو 14 من شهر مايو القادم.
وكانت قرعة دور الـ16 |المجموعات| أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية بصبحة كل من: اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي
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