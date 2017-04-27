يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري استمرار حسام غالي أساسيا في مواجهة الإنتاج الحربي المرتقبة مساء الأحد المقبل في الجولة 26 من الدوري العام

وعلى الرغم من انتهاء إيقاف عمرو السولية بغيابه عن مواجهة طنطا الأخيرة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة أسوان فإن البدري يدرس جديا استمرار غالي في التشكيلة الأساسية بجوار حسام عاشور في قيادة وسط الملعب. ويعتلي الأهلي صدارة الدوري العام برصيد 67 نقطة بعد فوزه الأخير على طنطا بهدف دون رد.