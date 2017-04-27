أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن أسماء الأندية التي جاءت مع الأهلي في مجموعته بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لا تعبر عن قوة المجموعة أو ضعفها، والفيصل سيكون في الملعب، ولذلك لا يستطيع الحكم بقوة المجموعة من ضعفها