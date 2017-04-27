يحل فريق الكرة بنادي سموحة ضيفًا على نظيره وادى دجلة في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة ٢٦ من بطولة الدوري العام

وتعد مواجهة اليوم الخميس، صعبة على كل من الفريقين في ظل دوافعهما وأهدافهما نحو اقتناص نقاط اللقاء الثلاث. ويسعى سموحة صاحب المركز الخامس برصيد ٤٢ نقطة بقيادة مؤمن سليمان، للمضي قدمًا نحو المربع الذهبي وكسر حاجز التعادلات في لقاءاته السابقة، حيث تعادل أمام المقاولون العرب والإسماعيلي.وحرص المدير الفنى لسموحة على دخول فريقه في معسكر بالقاهرة لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة الفريقين بهدف فرض مزيد من التركيز.ويسعى وادى دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو لتحقيق الفوز مستغلا نشوة الانتصار على المقاصة في الجولة السابقة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد ٣٤ نقطة.