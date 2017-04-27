اخبار مصر
-
رياضة
- البدري يدرس استمرار غالي أساسيا أمام الإنتاج الحربي
- عبد الحفيظ عن مجموعة الأهلي: الملعب هو الفيصل
- الليلة.. سموحة ضيفا ثقيلا على وادي دجلة بالدوري
- 6 لاعبين يغيبون عن قائمة الزمالك أمام طنطا
- سيلتيكس يهزم بولز ويتقدم 3-2 في الأدوار الاقصائية
- مورينيو يخطط لخطف لاعب تشيلسي
- تعرف على مواعيد مباريات الخميس المحلي والقنوات الناقلة
- البدري يبلغ طاهر رفضه المشاركة في البطولة العربية
- اليوم.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طنطا
- منتخب 99 يختتم استعداداته لودية الإمارات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
6 لاعبين يغيبون عن قائمة الزمالك أمام طنطا
27
ابريل
2017
10:45 AM
بواسطة
يعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، قائمة الفريق التي تستعد لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طنطا، غدا الجمعة، في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز
ومن المنتظر أن تشهد القائمة استمرار غياب سداسي الفريق علي فتحي ومحمد مجدي ومحمد مسعد وحسام باولو؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها وأسامة إبراهيم وأحمد توفيق لخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق أيمن فريد.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع