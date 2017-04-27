يعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، قائمة الفريق التي تستعد لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طنطا، غدا الجمعة، في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز