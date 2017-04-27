قال حمادة صدقى، المدير الفنى الحالى لمنتخب الشباب، إن الكابتن طه إسماعيل هو أول من رشحه للانضمام للفريق الأول بالنادي الأهلي، وأول من تدربت معه داخل قلعة الجزيرة حيث كان يشغل منصب المدير الفنى للفريق الأول

وأضاف في حواره مع |فيتو|، أنه تلقى عروضا من نادي الزمالك قبل انتقاله للأهلي عن طريق حسن شحاتة وطه بصرى، لكن فرمان الكابتن صالح سليم بسرعة انتقالي للأهلي حسم الأمور لصالح القلعة الحمراء.وأوضح |صدقي|، أنه كان يشجع فريق الإسماعيلى، لكنه كان يحلم باللعب في النادي الأهلي، على الرغم من أن والده وأشقاءه كانوا زملكاوية لكن غير متعصبين. وتابع:| صفقة انتقالي للأهلي بلغت 100 ألف جنيه، حصل منها نادي المنيا على 60 ألف جنيه وحصلت أنا على الباقى وكان ذلك عام 86|.