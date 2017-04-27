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فحص طبي لـ«أكرم توفيق» قبل مران الأهلي.. اليوم
27
ابريل
2017
04:44 AM
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يخضع أكرم توفيق، لاعب الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الخميس؛ لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية
ويعاني أكرم توفيق، لاعب الأهلي، من نزلة برد شديدة حرمته من التواجد في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء؛ حيث خضع اللاعب للفحص الطبي وأوصى الجهاز الطبي بمنعه من المران أمس ومنحه راحة سلبية. ويستعد اﻻهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري العام.
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