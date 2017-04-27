أكد أسامة عرابي المدير الفني لفريق أسوان، على رضاه بأداء فريقه بعد تعادله أمام الشرقية بهدف لنظيره ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز

وقال المدير الفني لفريق أسوان: |إن اللقاء كان جيدا واللاعبون أدوا ما عليهم، والنقطة التي حصلنا عليها جيدة|.ووجه عرابي الشكر إلى لاعبيه على الأداء، مؤكدًا أن المباريات المقبلة ستكون أصعب، لأن كافة الفرق متقاربة في الترتيب.