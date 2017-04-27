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حسام البدري: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا
27
ابريل
2017
01:44 AM
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تمنى حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، الوصول إلى أبعد مدى في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 ومواجهة فريق الزمالك في المباراة النهائية
وأضاف |البدري| في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار| الذي يعرض على شاشة قناة |أون سبورت|: |بصفتي مدرب مصري أتمنى أن يصل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية|. وتابع: |الوداد المغربي نجح في الوصول إلى نصف النهائي أمام الزمالك في الموسم الماضي، لذلك يجب أن نعمل له حسابا كبيرا، وحاليا نفكر في الخطوة الأولى في البطولة والتأهل إلى الدور التالي، وبعد ذلك سوف نفكر في كيفية الوصول إلى المباراة النهائية|.
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