وأضاف |البدري| في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار| الذي يعرض على شاشة قناة |أون سبورت|: |بصفتي مدرب مصري أتمنى أن يصل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية|. وتابع: |الوداد المغربي نجح في الوصول إلى نصف النهائي أمام الزمالك في الموسم الماضي، لذلك يجب أن نعمل له حسابا كبيرا، وحاليا نفكر في الخطوة الأولى في البطولة والتأهل إلى الدور التالي، وبعد ذلك سوف نفكر في كيفية الوصول إلى المباراة النهائية|.