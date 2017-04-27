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حسام البدري يرفض مشاركة الأهلي في البطولة العربية للأندية
27
ابريل
2017
01:44 AM
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أعلن حسام البدري رفضه مشاركة الأهلي في البطولة العربية للأندية التي ستقام في مصر في شهر يوليو المقبل
وقال المدير الفني للأهلي في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار| الذي يذاع عبر شاشة |أون سبورت|: |لابد أن نتحدث كاحترافية، أنا كرجل فني أقول إنها ستتعارض مع المشوار الأفريقي، كما أنها ستبدأ بعد نهاية الدوري بأسبوع واحد، وهذا موعد صعب|.وتابع: |عندما تشارك في بطولة، تشارك باسمك وتاريخك، هذا رأيي كحسام البدري، ومن الصعب جدا أن ألحم بين الدوري والبطولة العربية، وسنناقش الأمر مع مجلس الإدارة|.
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