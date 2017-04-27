وقال المدير الفني للأهلي في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار| الذي يذاع عبر شاشة |أون سبورت|: |لابد أن نتحدث كاحترافية، أنا كرجل فني أقول إنها ستتعارض مع المشوار الأفريقي، كما أنها ستبدأ بعد نهاية الدوري بأسبوع واحد، وهذا موعد صعب|.وتابع: |عندما تشارك في بطولة، تشارك باسمك وتاريخك، هذا رأيي كحسام البدري، ومن الصعب جدا أن ألحم بين الدوري والبطولة العربية، وسنناقش الأمر مع مجلس الإدارة|.