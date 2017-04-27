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ميدلسبره يهزم سندرلاند ويحقق انتصاره الأول في 2017
27
ابريل
2017
00:22 AM
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(رويترز) - منح ميدلسبره نفسه بارقة أمل ودفع نظريا منافسه سندرلاند إلى الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل مارتن دي رون هدفا مبكرا ليفوز 1-صفر.
وحسم دي رون موقعة أسفل الترتيب بعد ثماني دقائق فقط بعدما سدد الكرة من بين ساقي حارس سندرلاند جوردان بيكفورد.
وتشبث ميدلسبره صاحب المركز قبل الاخير بأول انتصار له في الدوري في 2017 ليصبح على بعد ست نقاط من هال سيتي صاحب المركز 17.
ويبتعد سندرلاند بفارق 12 نقطة عن هال سيتي قبل خمس مباريات من النهاية ويبدو في طريقه للهبوط.
(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)
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