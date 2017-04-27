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إريكسن يحقق انتصارا هاما لتوتنهام على حساب بالاس في دوري انجلترا
(رويترز) - أطلق كريستيان إريكسن تسديدة قوية من مدى بعيد ليمنح فريقه توتنهام هوتسبير فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على كريستال بالاس يوم الاربعاء ليظل الفائز في اطار المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقاد ثامن انتصار على التوالي لتوتنهام في الدوري الممتاز لتقليص الفارق بينه وبين تشيلسي إلى اربع نقاط من جديد قبل خمس مباريات على نهاية الموسم بعد فوز المتصدر 4-2 على ساوثامبتون يوم الثلاثاء.
وعقب الهزيمة المؤلمة امام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت الماضي بدا أن لقاء الاربعاء سيكون محبطا لتوتنهام على ملعب سيلهورست بارك خاصة بعد اضاعة ديلي آلي لفرصة خطيرة كانت ستمكن الضيوف من التقدم في النتيجة.
لكن توتنهام ضغط بشدة على دفاع بالاس المتكدس قبل أن يسجل إريكسن هدف الفوز في الدقيقة 78 بعد تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك الحارس وين هينيسي.
(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)
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