ميونيخ (المانيا) (رويترز) - بلغ بروسيا دورتموند نهائي كأس المانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي وهو رقم قياسي بعد عودة مثيرة في النتيجة شهدت تسجيل هدفين في غضون خمس دقائق ليصعق مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-2 يوم الاربعاء.

وسجل الصاعد عثمان ديمبلي هدفا وصنع اخر خلال خمس دقائق في الشوط الثاني ليساعد دورتموند على تعديل تأخره 2-1 الى انتصار.

وارتقت المباراة لمستوى التوقعات بعد أن قدم الطرفان عرضا هجوميا راقيا ليثأر دورتموند لهزيمته في نهائي الكاس العام الماضي أمام بايرن.

وبهذا يكون العملاق البافاري قد أخفق في الفوز بأي مباراة من مبارياته الخمس الأخيرة في كل المسابقات. وعقب خروجه من دوري الابطال الاسبوع الماضي أمام ريال مدريد لم يعد أمامه سوى لقب الدوري الالماني.

وقال فيليب لام قائد بايرن الذي سيعتزل بعد نهاية الموسم الجاري "أشعر بمرارة شديدة وخيبة أمل كبيرة".

وتابع "كنا نرغب في الخروج بنتيجة أفضل لكننا لم نحسم المباراة عندما كان ذلك بمقدورنا".

وتابع "الآن يتعين علينا نسيان الأمر والتطلع للأمام".

ويواجه دورتموند الفائز باللقب ثلاث مرات منافسه اينتراخت فرانكفورت في النهائي الشهر المقبل بعد فوز الاخير على بروسيا مونشنجلادباخ بركلات الترجيح يوم الثلاثاء.ونشط الفريق الزائر مبكرا واستفاد من خطأ دفاعي من خابي مارتينيز في الدقيقة 19 ليضع ماركو ريوس الكرة في الشباك.

وانتفض الفريق صاحب الضيافة واصلح مارتينيز الخطأ في الدقيقة 29 وسجل هدف التعادل بالرأس حيث لعب بايرن كرات عرضية من طرفي الملعب ليجهد دفاع دورتموند.

ولعب تشابي الونسو تمريرة متقنة الى فرانك ريبري في جهة اليسار في الدقيقة 41 ليقدمها اللاعب الفرنسي لماتس هوملز الذي وضعهم في المقدمة.

وسدد بايرن في اطار المرمى في الشوط الثاني وكاد ان يسجل هدفا واحد اخر على الاقل وسط ارتباك في دفاع دورتموند.

لكن الزوار قلبوا الطاولة بعدما سجل بيير ايمريك اوباميانج هدف التعادل من تمريرة ديمبلي العرضية المتقنة في الدقيقة 69.

وسجل اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 19 عاما هدف الفوز بعد خمس دقائق.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)