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أرسنال يعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال بهدف بنيران صديقة
لندن (رويترز) - حافظ أرسنال على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 20 على التوالي بالفوز على ليستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم 1-صفر بفضل هدف متأخر بنيران صديقة على ملعب الامارات يوم الاربعاء.
واستحوذ فريق المدرب ارسين فينجر، الذي فاز الان في اربع من اخر خمس مباريات خاضها في الدوري والكأس، على الكرة في اغلب فترات الشوط الاول لكن ليستر هو من لاحت له افضل الفرص حيث سدد جيمي فاردي في الشباك الجانبية وتبعه رياض محرز الذي أجبر حارس أرسنال على التصدي لكرة خطيرة.
وتصدى كاسبر شمايكل بشكل رائع لتسديدة من ثيو والكوت قبل ان يسدد اليكسيس سانشيز في عارضة مرمى ليستر. واقترب جرانيت شاكا من التسجيل في الشوط الثاني لكن تسديدته التي اصطدمت باحد اللاعبين وغيرت اتجاهها وصلت الى شمايكل.
لكن محاولة اخرى من ناتشو مونريال اصطدمت بروبرت هوت وغيرت اتجاهها في الدقيقة 86 منحت أرسنال الفوز وثلاث نقاط مهمة.
وتركت هذه النتيجة أرسنال على بعد اربع نقاط من المركز الرابع المؤهل لدوري الابطال. ويبتعد ليستر بست نقاط عن منطقة الهبوط بعد 12 شهرا فقط من فوزه بلقب الدوري.
(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)
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