من ريك شارما

برشلونة (رويترز) - سحق برشلونة منافسه اوساسونا 7-1 يوم الاربعاء في لقاء شهد تسجيل ليونيل ميسي واندريه جوميز وباكو الكاسير هدفين لكل منهم ليبتعد الفائز في صدارة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وسجل خافيير ماسكيرانو أول اهدافه على الاطلاق مع الفريق من ركلة جزاء ليبني الفريق القطالوني على انتصاره في قمة الدوري الاسباني امام ريال يوم الاحد الماضي ويبتعد بفارق واضح عن أقرب مطارديه الذي يواجه ديبورتيفو لاكورونيا حاليا. ويملك ريال مباراتين مؤجلتين.

افتتح ميسي التسجيل بعد مجهود فردي ومراوغة قبل أن يرسل الكرة من فوق رأس سلفاتوري سيريجو حارس اوساسونا قبل أن يسدد جوميز مباشرة إثر تمريرة عرضية من ايفان راكيتيتش.

وانطلق روبرتو توريس للحاق بركلة حرة مع بداية الشوط الثاني ليقلص الفارق لصالح اوساسونا الا ان برشلونة أخرج كل ما في جعبته واكتسح اللقاء بوابل من الاهداف ليترك الضيوف في قاع جدول الترتيب وعلى شفا الهبوط.

ومع خوض ريال لمباراته على استاد ريازور الصعب بدا ان فريق المدرب لويس انريكي، الذي يسعى للقب الثالث على التوالي في الدوري، يسعى لممارسة أقصى ضغط ممكن على منافسه.

ورفع الفوز رصيد برشلونة الى 78 نقطة من 34 مباراة بينما يملك ريال مدريد 75 نقطة من 32 مباراة قبل انتهاء مباراته امام ديبورتيفو.

وبعد أن رفعت جماهير الفريق صاحب الارض لافتة كبيرة تحية لميسي الذي سجل هدفه 500 مع النادي في لقاء القمة يوم الاحد الماضي رد ميسي التحية في الدقيقة 12 باضافة هدف آخر جميل لحصيلة اهدافه مع الفريق بعد ان ارسل الكرة من فوق رأس الحارس.

وبدا اوساسونا رافضا للتقدم عن منطقة نصف ملعبه فيما استحوذ برشلونة على الكرة ليسجل الهدف الثاني بعدها مباشرة بعد ان سدد جوميز في الشباك ليحرز هدفا سيعزز من ثقته بنفسه عقب بعض العروض السيئة التي قدمها والانتقادات التي وجهتها له الجماهير.

وتسببت ركلة حرة مثالية من توريس في الدقيقة 48 في منح الضيوف فرصة تقليص الفارق بعد أن سجل جوميز لبرشلونة عقب ارتداد تسديدة جيرار بيكي من القائم لتصل اليه داخل منطقة الجزاء.

وسجل ميسي بعدها إثر هجمة منظمة بعد مرور نحو ساعة قبل أن يتم استبداله بعدها بدقيقتين. وسيخوض برشلونة لقاء قمة محلي امام اسبانيول يوم السبت المقبل.

واضاف الكاسير هدفا ثم أضاف هدفه الثاني في اللقاء قبل النهاية بينما سجل ماسكيرانو من ركلة جزاء إثر عرقلة دينيس سواريز بين هدفي الكاسير.

وهذا هو أول هدف للاعب الارجنتيني مع النادي في 319 مباراة عقب انضمامه قادما من ليفربول عام 2010.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)