من ريك شارما

برشلونة (رويترز) - سحق ريال مدريد منافسه ديبورتيفو لاكورونيا 6-2 ليتساوى في النقاط مع برشلونة في صدارة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم يوم الاربعاء.

وتصدر ايسكو العرض وهز الشباك مع زميله جيمس رودريجيز الذي سجل ثنائية والفارو موراتا ولوكتس فاسكيز والبديل كاسيميرو.

ومع إيقاف سيرجيو راموس واصابة جاريث بيل أجرى المدرب زين الدين زيدان تسعة تغييرات لكن بدلاء ريال مدريد تلاعبوا بالمنافس الذي سجل له فلورين اندوني وخوسيلو.

ويملك ريال مدريد 78 نقطة من 33 مباراة وهو نفس رصيد برشلونة الذي لعب 34 مباراة. وفاز برشلونة 7-1 على اوساسونا في وقت سابق ليهبط الاخير بعد فوز ليجانيس 3-صفر على لاس بالماس.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)