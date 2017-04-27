-
رياضة
- ميدلسبره يهزم سندرلاند ويحقق انتصاره الأول في 2017
- إريكسن يحقق انتصارا هاما لتوتنهام على حساب بالاس في دوري انجلترا
- دورتموند يصعق بايرن ويبلغ نهائي كأس المانيا
- أرسنال يعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال بهدف بنيران صديقة
- برشلونة يحلق في السماء السابعة أمام اوساسونا بدوري اسبانيا
- ريال يسحق ديبورتيفو ويواصل الصراع مع برشلونة
- سان جيرمان يكتسح موناكو بخماسية ويبلغ نهائي كأس فرنسا
- البدري: أتمنى مواجهة الزمالك بنهائي إفريقيا.. ولا نفكر إلا في دور المجموعات
- مصدر: الأمن يحدد ملعب وعدد الجماهير قبل مباريات الأهلي الإفريقية
- جوزيه: حسن حمدي والخطيب حذروني من التعاقد مع أبو تريكة وبركات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سان جيرمان يكتسح موناكو بخماسية ويبلغ نهائي كأس فرنسا
من جوليان بريتو
باريس (رويترز) - بلغ باريس سان جيرمان حامل اللقب نهائي كأس فرنسا لكرة القدم يوم الاربعاء بفوز ساحق 5-صفر على تشكيلة ضعيفة لموناكو في مباراة من جانب واحد في الدور قبل النهائي.
وأبقت اهداف جوليان دراكسلر وادينسون كافاني وبليز ماتودي وماركينيوس إضافة لهدف سجله صفوان مباي على باريس سان جيرمان في طريقه نحو الفوز بثالث لقب على التوالي لكأس فرنسا.
وسيلتقي سان جيرمان مع انجيه، الذي فاز على جانجون 2-صفر يوم الثلاثاء، في المباراة النهائية على استاد فرنسا يوم 27 مايو ايار المقبل.
ومع اقتراب مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري الابطال امام يوفنتوس والتي ستقام الاسبوع المقبل بدأ موناكو اللقاء بأربعة لاعبين يخوضون مباراتهم الاحترافية الاولى اضافة لثلاثة لاعبين فقط، وهم فاليري جيرمان واندريا راجي وايرفين كاردونا، يلعبون بشكل منتظم مع الفريق الأول.
ودفع اوناي ايمري مدرب سان جيرمان بأقوى تشكيلة لديه شملت كافاني مهاجم اوروجواي في المقدمة مدعوما بدراكسلر لاعب وسط المانيا ودي ماريا جناح منتخب الارجنتين.
وانتزع اصحاب الارض تقدما مستحقا في الدقيقة 26 بعد ان منع مورجان دي سانتيس حارس موناكو تسديدة دي ماريا لتذهب الكرة الى دراكسلر الذي أودعها الشباك.
وضاعف كافاني الغلة بعدها بخمس دقائق بلمسة رائعة بالكعب اثر تمريرة عرضية من دي ماريا امام تشكيلة موناكو المرتبكة.
ولم يستطع موناكو التعافي على الاطلاق وازدادت الامور سوءا بعد أن حول مباي تمريرة عرضية من دي ماريا الى داخل شباكه قبل أن يضيف ماتودي هدفا اخر بعدها بدقيقتين بعد أن انقض على تمريرة رائعة من دي ماريا.
وحسم قلب الدفاع ماركينيوس النتيجة في الدقيقة الاخيرة من اللقاء.
(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)