من جوليان بريتو

باريس (رويترز) - بلغ باريس سان جيرمان حامل اللقب نهائي كأس فرنسا لكرة القدم يوم الاربعاء بفوز ساحق 5-صفر على تشكيلة ضعيفة لموناكو في مباراة من جانب واحد في الدور قبل النهائي.

وأبقت اهداف جوليان دراكسلر وادينسون كافاني وبليز ماتودي وماركينيوس إضافة لهدف سجله صفوان مباي على باريس سان جيرمان في طريقه نحو الفوز بثالث لقب على التوالي لكأس فرنسا.

وسيلتقي سان جيرمان مع انجيه، الذي فاز على جانجون 2-صفر يوم الثلاثاء، في المباراة النهائية على استاد فرنسا يوم 27 مايو ايار المقبل.

ومع اقتراب مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري الابطال امام يوفنتوس والتي ستقام الاسبوع المقبل بدأ موناكو اللقاء بأربعة لاعبين يخوضون مباراتهم الاحترافية الاولى اضافة لثلاثة لاعبين فقط، وهم فاليري جيرمان واندريا راجي وايرفين كاردونا، يلعبون بشكل منتظم مع الفريق الأول.

ودفع اوناي ايمري مدرب سان جيرمان بأقوى تشكيلة لديه شملت كافاني مهاجم اوروجواي في المقدمة مدعوما بدراكسلر لاعب وسط المانيا ودي ماريا جناح منتخب الارجنتين.

وانتزع اصحاب الارض تقدما مستحقا في الدقيقة 26 بعد ان منع مورجان دي سانتيس حارس موناكو تسديدة دي ماريا لتذهب الكرة الى دراكسلر الذي أودعها الشباك.

وضاعف كافاني الغلة بعدها بخمس دقائق بلمسة رائعة بالكعب اثر تمريرة عرضية من دي ماريا امام تشكيلة موناكو المرتبكة.

ولم يستطع موناكو التعافي على الاطلاق وازدادت الامور سوءا بعد أن حول مباي تمريرة عرضية من دي ماريا الى داخل شباكه قبل أن يضيف ماتودي هدفا اخر بعدها بدقيقتين بعد أن انقض على تمريرة رائعة من دي ماريا.

وحسم قلب الدفاع ماركينيوس النتيجة في الدقيقة الاخيرة من اللقاء.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)