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البدري: أتمنى مواجهة الزمالك بنهائي إفريقيا.. ولا نفكر إلا في دور المجموعات
كتب - محمد همام: تمنى حسام البدري، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه منافسه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الحالي
الأهلي يتواجد في المجموعة الرابعة بجوار فرق الوداد البيضاوي المغربي، وزناكو الزامبي، والقطن الكاميروني.
وأضاف البدري في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار| :|أتمنى أن يكون النهائي مصريًا بصفتي مدرب مصري|.
وتحدث مدرب الأهلي عن مجموعته :|الواد نجح في الوصول لنصف نهائي البطولة النسخة الماضية قبل الخروج أمام الزمالك لذلك سنعمل له حسابًا كبيرًا|.
وأتم البدري تصريحاته :|لا نفكر حاليًا سوى في المباراة الأولى أمام بطل زامبيا ودور المجموعات ثم التأهل للدور التالي، ثم التفكير في الوصول للمباراة النهائية|.
جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الثانية مع فرق اتحاد العاصمة الجزائري وكابس يونايتد الزيمبابوي وأهلي طرابلس الليبي.
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