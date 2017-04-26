يقدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي روما الإيطالي، موسما أكثر من رائع، مع نادي العاصمة الإيطالية، واستطاع أن يساهم في تسجيل 23 هدفا مع روما، في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز |الكالتشيو|، هذا الموسم حتى الآن، سجل منهم 13 هدفا، وصنع 10 أهداف، وهو عدد الأهداف، و|الأسيست| التي فعلها الموسم الماضي مع روما؛ ليتبقى له هدف؛ ليكون المعدل الأفضل لصلاح في تاريخ الاحتراف في موسم واحد بأوروبا

ويحتاج لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ومهاجم روما أيدين دجيكو، إلى هدف واحد فقط؛ ليصبحا الأفضل في تاريخ روما منذ 82 عامًا، وسجل دجيكو 25 هدفًا في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإيطالى، بينما نجح محمد صلاح في تسجيل 13 هدفًا؛ ليصل مجموع ما سجله الثنائى من أهداف إلى 38 هدفًا، وهو نفس العدد الذي سجله لاعبا روما السابقين، إنريك جوايتا وأليخاندرو سكوبيلي في موسمي 1934 – 1935 مع فريق العاصمة الإيطالية في الكالتشيو.ويسعي محمد صلاح إلى صناعة هدف في مباريات روما المتبقية؛ ليصل للقب أفضل صانع أهداف بمسابقة الدوري الإيطالي، بعدما نجح في صناعة 9 أهداف في 1990 دقيقة، خاضها مع فريق العاصمة الإيطالية بمسابقة |الكالتشيو| هذا الموسم؛ ليتساوى مع لاعب نابولي هامشيك الذي صنع 9 أهداف في الدوري الإيطالي حتى الآن.