اخبار مصر
-
رياضة
- محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية مع روما.. تقرير
- جماهير برشلونة تحتفل بـ500 هدف لميسي
- ميدو يقود تشكيل الشرقية أمام أسوان
- تريزيجيه أساسي مع موسكرون أمام لوكيرين بالدوري البلجيكي
- عمرو وردة يشارك في تدريب باوك الأخير قبل مواجهة باناثينايكوس
- شباب الأهلي يهزم المقاصة 2-1 في دوري الجمهورية
- ميسي يقود هجوم برشلونة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني
- مران الأهلي.. تأهيل إكرامي.. وغياب توفيق وعودة سليمان
- نزلة برد تبعد أكرم توفيق عن مران الأهلي المسائي
- البدري يشيد بمتعب وبركات وحمودي في تقسيمة الأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
جماهير برشلونة تحتفل بـ500 هدف لميسي
26
ابريل
2017
19:45 PM
بواسطة
رفعت جماهير نادي برشلونة لافتة كبيرة تحمل الرقم 500 احتفالا بلاعبها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصل للهدف 500 في مسيرته مع النادي الكتالوني
وجاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريق مع أوساسونا على ملعب كامب نو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.وكان ميسي سجل هدفين في شباك ريـال مدريد بالكلاسيكو بالجولة الماضية ليقود البرسا للنقطة 75.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع