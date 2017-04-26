رفعت جماهير نادي برشلونة لافتة كبيرة تحمل الرقم 500 احتفالا بلاعبها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصل للهدف 500 في مسيرته مع النادي الكتالوني

وجاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريق مع أوساسونا على ملعب كامب نو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.وكان ميسي سجل هدفين في شباك ريـال مدريد بالكلاسيكو بالجولة الماضية ليقود البرسا للنقطة 75.