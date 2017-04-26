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المقاصة يواصل مطاردة الأهلي بثنائية في شباك الداخلية
كتب- محمد مصطفى: تخطى مصر المقاصة، فريق الداخلية بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب كلية الشرطة، في الأسبوع الـ26 للدوري
أحرز هدف التقدم للمقاصة الغاني جون أنطوي في الدقيقة 36 بعدما حول عرضية فوافي برأسه في مرمى الداخلية، معلنا تقدم الفريق الفيومي، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.
ومع بداية الشوط الثاني، أدرك الداخلية التعادل عن طريق لاعبه بنيامين اشيامبونج، الذي استغل سقوط الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها على يسار الحارس لتسكن شباك المقاصة.
مرت الدقائق حتى استطاع حسين الشحات قيادة فريقه للتقدم في الدقيقة 80 من تصويبة قوية من ضربة حرة مباشرة.
وبتلك النتيجة حافظ المقاصة على مركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة خلف الأهلي بـ7 نقاط، فيما بقي الداخلية في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.
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