كتبت- نورهان سراج: أقيمت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم |كاف| في القاهرة

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة، بصحبة كل من الوداد المغربي، القطن الكاميروني، زاناكو الزامبي

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 |المجموعات| بدءا من يوم 12 مايو المقبل.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته أحد أيام 12، 13 أو 14 من شهر مايو المقبل، على أن تقام الجولة الثانية أحد يومي 23 أو 24 من نفس الشهر.

وجاء جدول مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الاولي : الأهلي × زاناكو الزامبي – مصر – احد ايام 12-13-14 مايو

الجولة الثانية : القطن الكاميروني × الأهلي – الكاميرون -احد ايام 23-24 مايو

الجولة الثالثة : الأهلي × الوداد المغربي -مصر – احد ايام 2-3-4 يونيو

الجولة الرابعة : الوداد المغربي × الأهلي -المغرب- احد ايام 20-21 يونيو

الجولة الخامسة : زاناكو × الأهلي – زامبيا – أحد أيام 30- 1- 2 يوليو

الجولة السادسة : الأهلي × القطن الكاميروني -مصر- احد أيام 7-8-9 يوليو

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