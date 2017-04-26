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بالمواعيد .. مشوار الزمالك في مجموعات دوري الأبطال
كتبت- نورهان سراج: أقيمت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم |كاف| في القاهرة
وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، بصحبة كل من اتحاد العاصمة الجزائري، اهلي طرابلس الليبي، كابس يونايتد الزيمبابوي.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 |المجموعات| بدءا من يوم 12 مايو المقبل
ويخوض الزمالك أولى مبارياته أحد أيام 12، 13 أو 14 من شهر مايو المقبل، على أن تقام الجولة الثانية أحد يومي 23 أو 24 من نفس الشهر.
وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:
الجولة الاولي : الزمالك × كابس يونايتد – مصر – احد ايام 12-13-14 مايو
الجولة الثانية : اهلي طرابلس × الزمالك – تونس -احد ايام 23-24 مايو
الجولة الثالثة : الزمالك × اتحاد العاصمه -مصر – احد ايام 2-3-4 يونيو
الجولة الرابعة : اتحاد العاصمه × الزمالك -الجزائر- احد ايام 20-21 يونيو
الجولة الخامسة : كابس يونايتد × الزمالك – زيمبابوي – احد ايام 30- 1-2 يوليو
الجولة السادسة : الزمالك × اهلي طرابلس -مصر- احد ايام 7-8-9 يوليو
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