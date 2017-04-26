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شنايدرلين: إيفرتون سيعتمد على تألقه على أرضه للفوز على تشيلسي
(رويترز) - قال مورجان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون إن فريقه سيعتمد على تألقه على أرضه لمحاولة الفوز على تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.
وخسر إيفرتون مرة واحدة في 17 مباراة في جوديسون بارك هذا الموسم ويحتل المركز السادس بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي رابع الترتيب لكنه خاض مباراتين أكثر.
وقال شنايدرلين لشبكة سكاي سبورتس "تشيلسي فريق من الصعب الفوز عليه لكن بوسعنا التنافس مع أي فريق على أرضنا".
وأضاف "عندما نؤدي بشكل جماعي في جوديسون لا أحد يستطيع الفوز علينا. ستكون الأمور صعبة على المنافس يوم الأحد ولن ندعه يتنفس أو يمتلك أي مساحة في الملعب".
ويثق شنايدرلين (27 عاما) أن نتائج إيفرتون في المباريات المتبقية من الموسم يمكن أن تمنحه دفعة هائلة في الموسم المقبل.
وقال شنايدرلين "يجب أن نلعب من أجل شيء.. من أجل المشجعين وشعار النادي وحتى نملك زخما في الموسم المقبل".
وخسر إيفرتون 5-صفر في ضيافة تشيلسي في وقت سابق من الموسم الجاري لكنه تفوق على منافسه اللندني في ملعب جوديسون بارك الموسم الماضي.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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