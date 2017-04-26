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روكتس يضمن التقدم في الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأمريكي
(رويترز) - فاز هيوستون روكتس 105-99 على أوكلاهوما سيتي ثاندر ليحسم المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية ويضمن التقدم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء.
وسجل لو وليامز عشر نقاط في الربع الأخير وأنهى جيمس هاردن اللقاء بإحراز 34 نقطة ليتأهل روكتس للدور قبل النهائي في القسم الغربي بعد التفوق 4-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وبدأ وليامز الربع الأخير برميتين حرتين ثم أضاف ثلاث رميات أخرى بالإضافة إلى رمية ثلاثية ليتقدم روكتس 86-81.
واستغل روكتس جلوس راسل وستبروك لاعب ثاندر على مقاعد البدلاء لبعض الوقت وتقدم في النتيجة ثم نجح في الاحتفاظ بتقدمه حتى بعد مشاركة وستبروك قبل حوالي تسع دقائق من النهاية.
وسجل وستبروك 47 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة كما مرر تسع كرات حاسمة لكنه نجح في تسجيل رميتين فقط من 11 محاولة في الربع الأخير وأخفق خلاله في إحراز أي رمية ثلاثية من خمس محاولات. ولم يسجل أي لاعب آخر في ثاندر أكثر من 11 نقطة.
ونجح هاردن في تسجيل 16 من 17 رمية حرة بينما أنهى وليامز المباراة برصيد 22 نقطة وأضاف زميله باتريك بيفرلي 15 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.
وفي لقاء آخر أحرز كواهي ليونارد 28 نقطة ليفوز سان أنطونيو سبيرز 116-103 على ممفيس جريزليز ويتفوق 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات ضمن منافسات المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي.
وأضاف باتي ميلز 20 نقطة، مستفيدا من خمس رميات ثلاثية منها أربع رميات في الربع الأخير، وسجل توني باركر 16 نقطة.
وتأخر ممفيس بفارق 18 نقطة في الربع الثالث قبل أن يسجل 17 نقطة مقابل ثلاث نقاط فقط لسبيرز.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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