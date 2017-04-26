وتعادل البنك الأهلي مع الزرقا 3 - 3 في مباراة مثيرة، ليرتفع رصيد البنك إلى 40 نقطة بالترتيب التاسع، ووصل فريق الزرقا إلى 37 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما حسم التعادل السلبي لقاء دمياط مع منتخب السويس، وبذلك التعادل رفع دمياط رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الـ16، في حين رفع السويس رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الثالث.وفاز الترسانة على الاتصالات بهدف نظيف، ليرتفع رصيد الترسانة إلى 38 نقطة بالمركز العاشر، ويبقى الاتصالات عند 27 نقطة بالمركز قبل الأخير، كما حقق فريق نجوم المستقبل الفوز على الشرقية للدخان 2 - 0، ليرتفع رصيد المستقبل إلى 43 نقطة بالمركز السابع، ويتجمد الدخان عند 32 نقطة بالمركز السابع عشر.وتعادل السكة الحديد مع المريخ بهدف لكل منهما، ليصل بذلك رصيد فريق المريخ إلى 40 نقطة بالمركز الثامن، ويرتفع رصيد السكة إلى 37 نقطة بالمركز الثاني عشر.بينما خسر اتحاد الشرطة من نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، وبذلك الفوز يرتفع رصيد فريق سيراميكا إلى 49 نقطة بالمركز الخامس، في حين تجمد رصيد فريق اتحاد الشرطة عند 35 نقطة ليقترب من الهبوط للقسم الثالث.