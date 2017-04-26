يدخل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري اختبارا صعبا أمام طلائع الجيش في السادسة من مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن مواجهات الجولة الـ٢٦ من بطولة الدوري

ويبحث الاتحاد السكندري بقيادة الإسباني خوان ماكيدا عن تحقيق الفوز واقتناص نقاط اللقاء الثلاث؛ حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد ٣٤ نقطة. الاتحاد السكندري أغلق ملف التعادل الأخير أمام الإنتاج الحربي؛ حيث استأنف الفريق تدريباته وذلك بمشاركة الكونغولي كابونجو كاسونجو، في حين يسعى طلائع الجيش لتحسين موقفه بالدوري؛ حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد ٣٥ نقطة.