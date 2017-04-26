يحل ريال مدريد في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق ديبورتيفو لاكرونيا في إطار مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم

ويبحث النادي الملكي عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارته في الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.وفي الجولة نفسها يستقبل برشلونة المتصدر بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ضيفه أوساسونا على ملعب كامب نو؛ حيث يسعى النادي الكتالوني لمواصلة تصدره للترتيب من أجل حسم اللقب لصالحه.