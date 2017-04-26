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أبو المجد رئيسا لقطاع الناشئين بالأهلي وعبد الصمد مشرفا على الأكاديميات
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس، برئاسة المهندس محمود طاهر تعيين الدكتور عمرو أبو المجد مدير لقطاع الناشئين
كما قرر المجلس تعيين إبراهيم عبد الصمد مشرفا على الأكاديميات خلفا لشوقي عبد الشافي.ووافق المجلس على المشاركة في البطولة العربية حال عدم تعارضها مع البطولة الأفريقية وكأس العالم للأندية، والحصول على موافقة حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.كانت لجنة الكرة بالنادي الأهلي انتهت من تقريرها لإحداث تغييرات في قطاع الناشئين استعدادا للموسم الجديد، خاصة بعد النتائج الهزيلة التي حققها القطاع في الموسم الأخير.وتضمنت نقاشات لجنة الكرة 3 اتجاهات لقطاع الكرة أولها | إعادة عمرو أبوالمجد من جديد لرئاسة القطاع، نظرًا للدور الذي قام به في فترة سابقة، بينما هناك فريق آخر يرى استمرار محمود صالح بالأعمال حاليًا بسبب حالة الاستقرار التي فرضها وآخر يرى منح الفرصة للعناصر الشابة وتعيين تامر حفني بتلك المهمة.
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