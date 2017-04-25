أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدين من لقاء المصري البورسعيدي، مرانه اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة طنطا، يوم الجمعة المقبل، بالأسبوع الـ26 بالدوري الممتاز