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مستبعدو الزمالك يؤدون مرانهم استعدادا لمواجهة طنطا
25
ابريل
2017
18:45 PM
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدين من لقاء المصري البورسعيدي، مرانه اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة طنطا، يوم الجمعة المقبل، بالأسبوع الـ26 بالدوري الممتاز
وكان إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض، منح لاعبي الفريق الذين تواجدوا في مباراة المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، بالأسبوع الـ25 بالدوري.يذكر أن قائمة الزمالك للقاء المصري، كانت تضم كلا من: أحمد الشناوي وعمر صلاح وعلى جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي وشوقي السعيد ومحمد ناصف وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وأحمد رفعت وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا وباسم مرسي وستانلي.
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