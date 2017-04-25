برلين (رويترز) - قال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء إن ماتس هوملز وجيروم بواتنج وخابي مارتينيز ثلاثي قلب دفاع الفريق حصلوا على الضوء الأخضر لخوض مباراة بروسيا دورتموند في قبل نهائي كأس المانيا يوم الاربعاء.

وخسر متصدر الدوري الألماني أو تعادل في آخر أربع مباريات له في كل المسابقات ويرغب في العودة الى الطريق الصحيح حيث يسعى للفوز بالثنائية المحلية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي على يد ريال مدريد.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين "لم يواجه ماتس أي مشكلة أمام ماينتس يوم السبت وتدرب خابي وجيروم بشكل جيد جدا.

"المشكلة الوحيدة ان هناك مكانين فقط (في قلب الدفاع). ومهمة الاختيار بينهم ستكون صعبة".

ومن أكبر المشاكل التي تواجه أنشيلوتي الظهير ديفيد الابا الذي يسابق الزمن للتعافي من اصابة تعرض لها في التعادل 2-2 مع ماينتس.

وقال المدرب الايطالي الذي يقضي أول مواسمه مع النادي "لن يلعب إذا لم يكن جاهزا بنسبة مئة في المئة".

وسيواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب منافسه دورتموند في تكرار لنهائي العام الماضي ويعلم أنشيلوتي ان فريقه يحتاج للظهور بقوة.

وتعادل بايرن مرتين في الدوري ليتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب مطارديه إلى ثماني نقاط من 13 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية كما خسر مرتين أمام ريال مدريد من بينها الهزيمة 4-2 في الوقت الاضافي الاسبوع الماضي في مدريد ليخرج من دوري الأبطال بالهزيمة 6-3 في مجموع المباراتين.

وقال أنشيلوتي "نحن جاهزون. تنتظرنا مباراة كبيرة غدا. المواجهة أمام ريال كلفتنا الكثير من الطاقة لكننا وضعناها خلف ظهورنا ونركز الان على مواجهة دورتموند".

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)