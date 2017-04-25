(رويترز) - قال أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس ستكون "مباراة الموسم" وستلعب دورا كبيرا في تحديد فرص الفريقين في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.

ويتأخر يونايتد صاحب المركز الخامس بنقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الرابع ويعتقد هيريرا أن الفائز من هذه المواجهة سيكون في وضع أفضل لحجز مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأبلغ هيريرا موقع يونايتد على الانترنت "ستكون مباراة الموسم".

وتابع "لا أدري إن كانت مقولة الفائز يحصد كل المميزات ستنطبق على هذه المباراة لكنها ستكون حاسمة.

"نحن في حالة جيدة جدا حاليا ونمر بفترة ممتازة ويتعين أن نظهر ذلك في مباراة الخميس".

ويمكن ليونايتد أيضا التأهل لدوري الأبطال من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي. وسيلتقي مع سيلتا فيجو الاسباني في الدور قبل النهائي الشهر المقبل.

وقال هيريرا "أمامنا أيضا الدوري الأوروبي وأشعر بحماسة شديدة بشأن فرصنا في احراز اللقب لكن سيلتا فريق جيد جدا ومنافس صعب".

وخسر يونايتد مباراته في الدور الأول للدوري على ملعب أولد ترافورد أمام سيتي في بداية الموسم.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)