يلتقي الاتصالات مع الترسانة، والبنك الأهلي مع الزرقا، ودمياط مع منتخب السويس.ويلتقي نجوم المستقبل مع الدخان، والنصر مع كوكاكولا، وسيراميكا مع اتحاد الشرطة، والمريخ مع السكة الحديد، ويحصل شبين على راحة.يذكر أن النصر يتصدر المجموعة برصيد 70 نقطة ويقترب من الصعود للدوري الممتاز.