يحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على أن يعود الفريق للتدريبات عصر الأربعاء استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي الأحد المقبل