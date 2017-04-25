كتب- عمر قورة: لم تستقبل شباك الدولي شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أي هدف من 127 يومًا وتحديدًا منذ فوزه على المصري (3-1) يوم 18 ديسمبر عام 2016

حافظ إكرامي على شباكه خالية من الأهداف في التسع مباريات الأخيرة على التوالي (8 فوز و1 تعادل)، كأقوى خط دفاع في المسابقة باستقبال أربعة أهداف فقط.

820 دقيقة بدون أهداف جعلت صاحب الـ33 عامًا يحطم رقمه الشخصي الذي حققه بديسمبر الماضي، بالحفاظ على شباكه نظيفة طوال 733 دقيقة متواصلة خلال ثماني مباريات.

واقترب نجل الحارس إكرامي الشحات من معادلة رقم أحمد شوبير، الذي حافظ على نظافة شباكه لفترة 1057 دقيقة، ويفصل حارس الأهلي الحالي الحفاظ على شباكه أكثر من مباراتين.

يأتي الراحل ثابت البطل في ريادة ترتيب أكثر حراس الأهلي حفاظًا على مرماهم برقم قياسي يبلغ 1442 دقيقة، قبل كل من عصام الحضري برصيد 1288 دقيقة، وإكرامي الشحات |1133 دقيقة|.

وبشكل عام، حافظ شريف إكرامي على نظافة شباكه في 25 مباراة من أصل 28 بجميع المسابقات (الدوري والكأس وإفريقيا)، ليواصل تعزيز رقمه القياسي بعدما حطم رقم الموسم الماضي (16 مباراة من 26).

وبوصوله للمباراة الـ21 في الدوري فقط، يعادل إكرامي رقم حارس وادي دجلة الحالي عصام الحضري خلال فترة تواجده في مرمى الأهلي، بعد الحفاظ على شباكه نظيفة في 21 مباراة موسم (2005-2006).

ويتبقى لإكرامي مباراة واحدة يخرج فيها بشباك نظيفة من أصل تسعة في الدوري هذا الموسم، حتى يحطم رقم زميله الدولي المخضرم عصام الحضري، ويحقق رقمًا غير مسبوقًا في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن حارس الجونة السابق استقبل هدفًا من ضربة جزاء أمام وادي دجلة بالمباراة التي انتهت (2-1)، قبل أن يتلقى ثنائية من الاتحاد السكندري (2-2)، أما آخر هدف كان بأقدام أحمد سالم صافي.

وإذا لم يستقبل إكرامي هدف سالم صافي الذي جاء الدقيقة 81، لأصبح الحارس المصري الوحيد الذي يحافظ على شباكه نظيفة في 16 مباراة متتالية برصيد 1543، لكن مازالت الفرصة مواتية أمامه.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة