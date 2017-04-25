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البدري يتحدث عن أسباب إهدار الفرص
كتب- علي البهجي: أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن إهدار الفرص يعود لعدة أسباب تتلخص في ثلاث نقاط
وقال البدري في تصريحات صحفية عقب مواجهة طنطا، والتي إنتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجلة المهاجم الإيفواري كوليبالي.
وأضاف، أن يحاول التركيز خلال المبارتين المقبلتين وحسمهما قبل الدخول في مراحل الحسم بالدوري.
وأوضح أن الأهلي كان يجب قتل المباراة بهدف ثاني ويستغل اندفاع طنطا، مشيرا إلى أن لاعبوه اهدروا العديد من الفرص وهذا كان سببا في اعطاء الأمل للمنافس.
وأشار إلى أن هناك 3 أسباب لإهدار الفرص، أبزها سوء توفيق للاعب او التصرف بعدم اجادة، وايضا تفوق من الفريق المنافس، لافتا أن هذا امر وارد في كرة القدم.
وأكد مدرب الأهلي أن هناك بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب منهم، مشيدا بأخريين لم يذكر اسمهم.
وشدد أن الأهلي يزال في مرحلة تجميع النقاط، والفريق فاز في 5 مباريات ويتبقى مباراتين امام الانتاج والجيش.
واختتم البدري تصريحاته: |الهدف الأهم بالنسبة لنا هو التتويج بالدوري، بالتأكيد لو حدث هذا مع عدم خسارة وارقام قياسية سيكون امر رائع|.
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