كتب- عمر قورة: قاد المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي النادي الأهلي للفوز على طنطا (1-0) بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز

وفي هذا التقرير، يرصد مصراوي أبرز 10 أرقام حققها الأهلي بالتقرير التالي:

- عادل لاعب الوسط حسام عاشور رقمه القياسي موسم (2005-2006)، بعدما قام بصناعة هدفين لسليماني كوليبالي أمام بتروجيت وطنطا، الرقم الأفضل له في موسم واحد مع الأهلي.

- للمرة الثالثة على التوالي لم يسجل الأهلي في الشوط الثاني من المباراة بعدما جاء هدف كوليبالي بالدقيقة 36، وثنائية أسوان بالدقيقة الثامنة و11، وهدف مباراة الاتحاد بالدقيقة 45+1.

- 127 يومًا حتى الآن هي المدة التي حافظ فيها الأهلي على شباكه خالية من الأهداف في تسع مباريات على التوالي (8 فوز و1 تعادل)، كأقوى خط دفاع في المسابقة باستقبال 4 أهداف.

- أصبح الإسماعيلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أهدافًا ملعوبة من الأهلي، بعدما فاز المارد الأحمر في مباراة الدور الأول على طنطا بهدف الظهير التونسي علي معلول من ضربة جزاء.

- حافظ الحارس شريف إكرامي على نظافة شباكه في 25 مباراة من أصل 28 بجميع المسابقات (الدوري والكأس وإفريقيا)، ليواصل تعزيز رقمه القياسي بعدما حطم رقم الموسم الماضي (16 مباراة من 26).

- واصل الأهلي الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، الفريق الوحيد في الدوري هذا الموسم الذي لم يذق طعم الخسارة، بعد خوضه 25 مباراة، حقق الفوز في 21 منها، فيما تعادل بأربع مناسبات.

- سجل كوليبالي خامس هدف في خامس مشاركة له بقميص الأهلي، منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يناير الماضي قادمًا من كليمانروك الأسكتلندي، بمعدل هدف في كل مباراة مع الأحمر.

- سجل المارد الأحمر في شباك منافسيه للمباراة السابعة على التوالي، وتعود آخر مواجهة غاب فيها عن التهديف كانت أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي يوم 15 فبراير 2017.

- حقق الأهلي الانتصار في المباراة السابعة على التوالي، بعد تخطيه المقاولون ووادي دجلة والداخلية وبتروجيت والاتحاد السكندري وأسوان وطنطا، وهو الفوز رقم 21 له بالدوري هذا الموسم.

- عاد كريم نيدفيد للمشاركة مع الأهلي عند نزوله كبديل لميدو جابر، للمرة الأولى له بعد غيابه عن ست مباريات في الدوري، منذ خوضه مباراة الإسماعيلي بالجولة 18 منتصف فبراير الماضي.

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