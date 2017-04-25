كتب- عمر قورة: تصوير- أسامة عبدالنبي: فاز الأهلي على ضيفه طنطا بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز

تلقى المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي تمريرة من حسام عاشور داخل منطقة الجزاء وسط المدافعين، وهيأ الكرة على قدمه اليسرى ليصوبها بقوة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس طنطا في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف، يواصل المنتقل للقلعة الحمراء في يناير الماضي زيارة شباك المنافسين، بتسجيل خامس هدف له في خامس مباراة يشارك فيها مع الأهلي.

الانتصار السابع على التوالي للأهلي رفع رصيده إلى 67 نقطة، فيما تجمد رصيد طنطا عند 24 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب المسابقة.

تفاصيل المباراة:

شهدت الدقائق الـ5 الأولى حالة من الهدوء وسط استحواذ من جانب النادي الأهلي ومحاولة خلق فرصة من خلال التمريرات الأرضية لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 7، جاء التهديد الأول من نادي طنطا عن طريق تسديدة |ع الطاير| للغاني جوزيف مهاجم الفريق، لكن التسديدة تعلو العارضة.

عبدالله السعيد كان صاحب أول ظهور حقيقي للأهلي على مرمى طنطا من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم في الدقيقة 8.

وسدد السعيد كرة مباشرة عادت من اقدام مدافع نادي طنطا على حدود منطقة الجزاء، لكن التسديدة تمر ايضا بجوار القائم في الدقيقة 11.

وتقمص اسلام طارق حارس طنطا شخصية |الليبرو| وقام بإبعاد الكرة بخروجه عن منطقة الجزاء قبل ان يصل لها سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي في الدقيقة 16.

وهدد حسين حلمي لاعب وسط نادي طنطا مرمى شريف اكرامي في الدقيقة 19 بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء تمر بجوار القائم.

وأرسل علي معلول كرة عرضية بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر في الدقيقة 24، تمر من اللاعبين وحارس طنطا وتذهب لأجايي الذي اهدرها بغرابة.

واصل الأهلي سيطرته على مجريات الأمور محاولا ادراك هدف التقدم وسط تماسك دفاعات طنطا حتى الدقيقة 33.

وجاء الايفواري سليماني كوليبالي ليسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 36، بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

استغل محمد جابر لاعب طنطا خطأ في الاستحواذ لعلي معلول ومرر كرة لدينس الذي ارسلها عرضية لكن فشل جوزيف في متابعة الكرة لتضيع فرصة التعادل مبكرا لطنطا في الدقيقة 46.

وسدد ميدو جابر كرة ارضية ضعيفة بعيدة عن مرمى طنطا في اول محاولات المارد الأحمر في الشوط الثاني بالدقيقة 48.

واصل فريق طنط محاولاته من الجانب الأيمن عن طريق محمد جابر من أجل ادراك هدف التعادل في شباك شريف إكرامي.

وفي الدقيقة 57 سدد عبدالله السعيد كرة قوية من ركلة حرة ثابتة لكن علت عارضة حارس مرمى نادي طنطا.

وكاد طنطا ان يسجل هدف التعادل من ضربة رأس لكن تذهب بجوار مرمى اكرامي ليظل الأهلي متقدما بهدف في الدقيقة 60.

وانطلق عبدالله السعيد ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لحسام غالي الذي سددها اعلى عارضة طنطا في الدقيقة 61.

وفشل اجايي في استغلال مهاراته بعدما انطلق وراوغ مدافعي طنطا وسجل كرة ضعيفة بالقدم اليسرى في يد حارس الضيوف بالدقيقة 63.

واستمر الأهلي في محاولاته الهجومية، وارسل اجايي تمريرة لعبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة اعلى مرمى طنطا في الدقيقة 66.

ومن جملة رائعة اثناء تنفيذ كرة ثابتة، سدد كوليبالي كرة |ع الطاير| من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69 لكن تعلوا العارضة وتضيع فرصة جديدة للأهلي.

وفي الدقيقة 73، سلسلة تمريرات بين اجايي للسعيد ثم لكوليبالي ثم للسعيد مرة أخرى الذي مررها لكوليبالي سددها بقدمه اليسرى ينقذها حارس طنطا ويبعدها لركلة ركنية.

واستحوذ طنطا في الدقائق الأخيرة من المباراة على الكرة محاولا ادراك هدف التعادل، لكن فشل لاعبوه في اختراق دفاعات الأهلي.

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