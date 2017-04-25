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أزمة في مباراة الزمالك والمصري بطلها حسام حسن
كتب- علي البهجي: أندلعت أحداث مثيرة خلال مواجهة المصري والزمالك التي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز واقعة مؤسفة بطلها حسام حسن المدير الفني لفريق المصري
وتمكن فرق الزمالك من تخطي عقبة المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بالدوري الممتاز.
ونشبت الأزمة بين شوطي المباراة بعدما توجه المدير الفني لخالد جلال مدير الكرة بالزمالك والجهاز الإداري للفريق الأبيض وشن هجوما على الجهاز الإداري للزمالك بسبب اعتراضهم على حكم اللقاء.
ومن جانبه قام حسام حسن بسب الزمالك أمام الجميع قبل أن يتدخل شقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة ويعتذر لحمادة أنور المدير الإداري للفريق الأبيض.
وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 46 لينفرد بالمركز الثالث، متفوقا على المصري البورسعيدي الذي تجمد رصيده عند 43 نقطة بالمركز الثاني.
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