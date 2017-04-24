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ليستر يفتقد مورجان وسليماني أمام ارسنال
(رويترز) - أعلن كريج شكسبير مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غياب قائد الفريق ويس مورجان والمهاجم اسلام سليماني عن مواجهة مضيفه أرسنال في الدوري يوم الأربعاء بسبب الاصابة.
وعاد مورجان الأسبوع الماضي بعد غياب لمدة شهر بسبب اصابة في الظهر في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام اتليتيكو مدريد ولكنه لم يتمكن من إكمال المباراة بسبب تقلص عضلي.
وتعرض سليماني لاصابة في أعلى الفخذ بينما سيغيب نامباليس ميندي عن المنافسات لنهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.
وقال شكسبير في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "لسوء الحظ لن يتمكن ويس مورجان من المشاركة (في مواجهة أرسنال). الانطباع الأول أنه تعرض لتقلص عضلي لكنني أعتقد أنه بالغ في مد عضلات الفخذ الخلفية".
وأضاف "نأمل في أن يكون غيابه عن مواجهة الأربعاء احترازيا بما يمكنه من المشاركة في مباراة يوم السبت (أمام وست بروميتش البيون)".
وحقق ليستر، الذي يحتل المركز 15 في الدوري حاليا، خمسة انتصارات في اخر سبع مباريات بالدوري ليبتعد بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.
ورغم ذلك فإن شكسبير قال إنه ليس متأكدا من حصيلة النقاط التي ينبغي على فريقه تحقيقها للنجاة من الهبوط ودعا فريقه لمواصلة القتال لتحقيق نتائج ايجابية في اخر ست مباريات بالدوري.
وأضاف "لا نعرف كم نقطة نحتاج لحصدها لتجنب الهبوط. كل الفرق قادرة على العصف بالحسابات".
وتابع "لسنا بمأمن. حتى إذا ضمنا النجاة يجب علينا السعي للفوز. الروح التنافسية أمر حيوي في كرة القدم. نحتاج ذلك حتى النهاية".
(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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